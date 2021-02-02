ناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الحكومة بتشديد الرقابة على المتاجرة في الخفافيش خاصة وأنه ثبت أنها مصدر للعدوى من الفيروسات مثل كورونا ، وفيروس نيباه الذى ظهر حاليا فى الصين، كما طالب بالقضاء على المنازل القديمة والمهجورة لأنها تحتوى على الخفافيش.
وأشار " أبو صدام " خلال تصريحات لـ "دوت الخليج "، إلى أن الخفافيش ليست منتشرة في مصر حتى خفاش الفاكهة، ولكن علينا الحذر في التعامل، ولا بد من غسل الفاكهة جيدا قبل تناولها للتأكد من خلوها من أى فيروسات.
اقرأ أيضا : نقيب الفلاحين لـ «دوت الخليج»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع
وأضاف " نقيب الفلاحين " أن خفاش الفاكهة المتسبب فى فيروس نيباه نادرا مايتواجد فى مصر ، موضحا انه لا بد من اكتمال جميع الحلقات لينتقل الفيروس من الخفاش إلى الإنسان في مصر وتتكون هذه الحلقات من ظهور الخفاش وإصابته بالفيروس ، وأيضا وجود الفاكهة التي تحمل الفيروس ومواطن لا يغسل الفاكهة.
ولفت أبو صدام إلى ان ليست كل انواع الخفافيش تنقل الأمراض ، ولكن علينا توخى الحذر فى التعامل مع جميع أنواع الزواحف.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل تفشي جائحة جديدة بسبب فيروس "نيباه"، ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن تفشي الفيروس الجديد بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وحذرت من جائحة عالمية مقبلة قد تكون أخطر من وباء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهور فيروس جديد قاتل..الفلاحين تحذر المواطنين: اغسلوا الفاكهة جيدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.