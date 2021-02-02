بعد ظهور فيروس جديد قاتل..الفلاحين تحذر المواطنين: اغسلوا الفاكهة جيدا

ناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الحكومة بتشديد الرقابة على المتاجرة في الخفافيش خاصة وأنه ثبت أنها مصدر للعدوى من الفيروسات مثل كورونا ، وفيروس نيباه الذى ظهر حاليا فى الصين، كما طالب بالقضاء على المنازل القديمة والمهجورة لأنها تحتوى على الخفافيش.

وأشار " أبو صدام " خلال تصريحات لـ "دوت الخليج "، إلى أن الخفافيش ليست منتشرة في مصر حتى خفاش الفاكهة، ولكن علينا الحذر في التعامل، ولا بد من غسل الفاكهة جيدا قبل تناولها للتأكد من خلوها من أى فيروسات.

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وأضاف " نقيب الفلاحين " أن خفاش الفاكهة المتسبب فى فيروس نيباه نادرا مايتواجد فى مصر ، موضحا انه لا بد من اكتمال جميع الحلقات لينتقل الفيروس من الخفاش إلى الإنسان في مصر وتتكون هذه الحلقات من ظهور الخفاش وإصابته بالفيروس ، وأيضا وجود الفاكهة التي تحمل الفيروس ومواطن لا يغسل الفاكهة.

ولفت أبو صدام إلى ان ليست كل انواع الخفافيش تنقل الأمراض ، ولكن علينا توخى الحذر فى التعامل مع جميع أنواع الزواحف.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل تفشي جائحة جديدة بسبب فيروس "نيباه"، ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن تفشي الفيروس الجديد بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وحذرت من جائحة عالمية مقبلة قد تكون أخطر من وباء كورونا.

