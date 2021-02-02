وأوضح أنه تقاسم مع الرئيس السيسى خبرة مصر في هذا الصدد والتي شهدت في ٢٠١١ موقفًا مماثلًا لكنها اليوم تشهد تقدمًا علي الصعيد الاقتصادي ، معبرا عن تطلعه ان تؤدي الاستثمارات المصرية التي سيتم ضخها في الكونغو الديمقراطية إلي خروج دولته من الحصار الاقتصادي ومكافحة الفقر.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس السيسى تبادل الخبرات بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، مضيفًا:" الحمد لله في أفريقيا لم نشهد خسائر كبيرة مثل دول أخري، وهذا يجب أن يجعلنا نشطين لمواجهة هذا الوباء".
من ناحية أخري، أكد رئيس الكونغو الديمقراطية أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا:"أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".
ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببنائه، علي حد قوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مثمنا دور السيسي.. رئيس الكونغو الديمقراطية عن الأهرامات: مفخرة لأفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.