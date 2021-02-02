مثمنا دور السيسي.. رئيس الكونغو الديمقراطية عن الأهرامات: مفخرة لأفريقيا

قال رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى"إن الرئيس السيسى وعد بانخراطه الرسمي ومساعدته حتي يعود الاستقرار والسلام للكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن الرئيس السيسى شجع وثمن الجهود التي نقوم بها في الوقت الحالي على المستوى الوطني، من أجل إحداث الاستقرار السياسى والأمني في الكونغو، مشيرا إلي أن التنمية لا تتم بدون الاستقرار ومكافحة الفساد والانفلات الأمني.

وأوضح أنه تقاسم مع الرئيس السيسى خبرة مصر في هذا الصدد والتي شهدت في ٢٠١١ موقفًا مماثلًا لكنها اليوم تشهد تقدمًا علي الصعيد الاقتصادي ، معبرا عن تطلعه ان تؤدي الاستثمارات المصرية التي سيتم ضخها في الكونغو الديمقراطية إلي خروج دولته من الحصار الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس السيسى تبادل الخبرات بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، مضيفًا:" الحمد لله في أفريقيا لم نشهد خسائر كبيرة مثل دول أخري، وهذا يجب أن يجعلنا نشطين لمواجهة هذا الوباء".

من ناحية أخري، أكد رئيس الكونغو الديمقراطية أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا:"أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".

ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببنائه، علي حد قوله.