نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يستعرض مع رئيس الكونغو تطورات سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية، فى أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.



وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.



وأكد الرئيس السيسى، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأضاف الرئيس السيسى، أن مباحثاته مع نظيره الكونغولى، أكدت علي عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.



وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السيسى، إلي أنه أكد، لرئيس الكونغو علي أن نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، لافتا إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.