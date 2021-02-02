نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوهري: المنافسة بين البيطريين "شريفة" داعيهم إختيار الأصلح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، علي إن الإقبال على انتخابات النقابتين الفرعيتين اليوم كبير لم تشهده النقابة من قبل، لافتا إلي نزاهة التنافس بين المرشحين الذي يسود بينهم ود كبير.

وأشار الجوهري في تصريح للفجر، أن لجنة تصويت من لجان نقابة القاهرة استنفذت بطاقات الإقتراع على مقعد النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وطلبت بطاقات جديدة.

وأوضح أن عمليات فرز الأصوات ستبدأ على الفور بعد أخر طبيب يدلي بصوته من قبل المستشارين المشرفين على العملية الإنتخابية، وعقب الإنتهاء سيتم تسليم كشوف النتائج إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات التي أشُرف برئاستها.

وطالب رئيس اللجنة المشرفة علي الإنتخابات، كافة الأطباء البيطريين بمحافظتى القاهرة والجيزة بالمشاركة بالتصويت، لاختيار من يمثلهم بمجلس الفرعيتين، موضحا أنه تم عمل 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، ولعدم إفساد العملية الانتخابية، تم تمييز كل ورقة انتخابية من خلال الألوان، حيث تم اختيار اللون الأصفر لمقعد النقيب، واللون الأزرق فوق السن، واللون الأبيض لتحت السن.

هذا وانطلقت أعلنت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 20202021، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى.

ويحق التصويت لمسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020.

أما عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.