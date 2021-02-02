مارسيل سمير تتقدم بطلب إحاطة بسبب تأخر ترقيات المعلمين

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعروي وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر ترقيات المعلمين بمحافظة القاهرة. وأكدت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعتمد القرار رقم 247 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن منح شهادة الترقي اللازمة لوظائف المعلمين للعام 2019/2020، والتي نصت على أنه يُمنح أعضاء هيئة التعليم، وشاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من الأخصائي النفسي والاجتماعي وأخصائي التكنولوجيا والإعلام والمكتبات، اللذين استوفو البرامج التدريبية والمتطلبات التى أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وحصولهم علي الشهادة اللازمة للترقي للوظيفة الأعلى.

هذا وكانت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، قد شاركت رفقة وفد من نواب التنسيقية من مجلسى النواب والشيوخ تفقد عدد من المشروعات الجديدة في محافظة بورسعيد، منها مصنعى ضفائر السيارات وبراميدز، لإنتاج إطارات السيارات وعدد من المصانع الجديدة، التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد المصري، وغزو الأسواق المحلية والدولية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ برو سعيد، ونائبه عمرو عثمان. كما أشادت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، بالطفرة التنموية التي شهدتها الأسواق وتنظيمها وخروجها بشكل أكثر رقيا وحضاريا، فضلا عن تقديم أعلى مستوى خدمة مناسب للمواطنين، إضافة إلى التحول الرقمى فى أنظمة الإدارة واستخدام التكنولوجيا في كافة الإدارات في جميع قطاعات المحافظة، مما يعكس رؤية وتطلع القيادة السياسية في المحافظة التي أصبحت في مقدمة المحافظات الصناعية.

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