مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في الزقازيق

شهدت السكة الحديد بمحافظة الشرقية، وخاصة بمحطة الزقازيق حادث مروع، حيث لاقت إحدى الفتيات مصرعها حال سقوطها أسفل عجلات القطار، لتثير حالة من الهلع بين الركاب الذين شهدوا اللحظات الأخيرة للفتاه قبل سقوطها.

سقوط طالبة أسفل عجلات القطار

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الزقازيق العام، يفيد وصول فتاة جامعية جثة هامدة، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بمحطة قطارات الزقازيق.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث للتعرف على هوية الفتاه التي لاقت مصرعها صباح اليوم، وتبين أن الفتاة تدعى "سميرة م" تبلغ من العمر21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ومقيمة بمركز أبوكبير وأثناء انتظارها القطار بالمحطة للعودة إلى قريتها سقطت أسفل عجلات القطار أثناء دخوله المحطة.

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الزقازيق العام وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الجدير بالذكر، أن تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.