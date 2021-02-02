إصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا المستجد بعد مسحة طبية خضع لها رجل الأعمال الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن رئيس الملكي لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي.

وكان هناك تقارير صحفية أعلنت عنها "ماركا" الإسبانية، أن هناك عن تطور جديد بشأن مستقبل المدرب زين الدين زيدان مع ريال مدريد، خاصة بعد الإقصاء من الكأس والسوبر، وضياع لقب الليجا عملياً.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ماركا " الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي سيرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ولن يكون مدرباً للملكي الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي ريال مدريد اتخذت بالفعل قرار الإستغناء عن زيدان في نهاية الموسم الحالي.

ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد سيقوم بثورة حقيقية في الفريق هذا الصيف، وترى بأن زين الدين زيدان لن يكون الرجل المناسب لقيادة هذه الثورة.

وارتبطت العديد من الأسماء بتولي تدريب ريال مدريد على رأسهم ماسيميليانو أليجري، وجوليان ناجلسمان