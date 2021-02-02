كوميكس وتغريدة وبوست..كيف واجه وزير الأوقاف التطرف؟

قال الدكتور محمد مختار جمعة , وزير الاوقاف ، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لمواجهة التطرف والإلحاد ، والعمل علي حماية النشء الصغير من الافكار الهدامة .
وزير الأوقاف بمجلس النواب
وأكد الوزبر ، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن الوزارة بسطت توصيل المعلومات للاطفال ، من خلال اصدار كتيبات كوميكس الاطفال لمواجهة التطرف ،كما استخدمنا الخيال العلمي .
واشار وزير الأوقاف ، إلي ان الوزارة تواجه الالحاد ، وتواجه التطرف فى جميع الاتجاهات مؤكدا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره الا اذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم .
وزير الأوقاف:من مات دفاعًا عن كنيسة كمن مات دفاعًا عن مسجد
واوضح ان الالحاد فى عالمنا العربي والاسلامي ،هو الحاد موجه وممول وموظف لتفسخ المجتمعات، فاذا وجد فى الشباب ميلا للتدين اخذوه لتطرف ،وهو نفس الامر مع استغلال التحرر فى الالحاد .
واضاف أنه الوزارة اصدرت عدد من المطويات تحت عنوان "تغريدة وبوست ، لمواجهة المعلموات المغلوطة علي السوشيال ميديا ، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي هى وسائل ممكن نستخدمها فى الخير والشر
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