فؤاد اباظة لوزير الاوقاف : مواطن استأجر أرض منكم نصفها فى الشرقية ب12 ألف جينه والنصف الآخر فى الاسماعيلية ب8 آلاف جنيه

قال النائب احمد فؤاد اباظة ، أن وزير الاوقاف يعمل فى وادى وهيئة الوقف تعمل فى وادى آخر ، مطالبا بضروة العمل على تفعيبل بروتكول التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى بتخصيص الاراضي للمنفعة العامة .

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وأكد فؤاد اباظة ، خلال تعقيبه على بيان وزير الاوقاف بالجلسة العامة ، إن هناك مشكلات كبيرة في هيئة الأوقاف لافتا إلى ان هناك احد المواطنبن الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع فى نطاق محافظة الشرقية ويدفع ايجار للفدان 12 ألف جنيه ، والنصف الآخر في محافظة الأسماعيلية ويدفع ايجار 8 آلاف جينه .

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ووجه النائب حديثه لوزير الأوقاف : نقدر جهودك وحرصك علي مصلحة المواطن ولكن يجب مراجعة هيئة الاوقاف في تخصيص الاراضى للمنفعة العامة رحمة بالمواطنين .

وتابع : نسعي لتخصيص قطعة أرض لصالح مركز شباب قرية الخيث بدائرتى ابو حماد منذ ثلاث سنوات ولم نحصل عليها مطالبا بضروة تخصيصها.