إصابة الاعلامية مريم أمين بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مريم أمين، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتنضم إلى قائمة الإعلاميين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرًا، وكان آخرهم الإعلامي مفيد فوزي.

إصابة الاعلامية مريم أمين

كتبت "أمين" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من خلال خاصية القصص المصورة، قائلة: " إيجابي .. دعواتكم ربنا يعديها".

وطالب الاعلامي شريف مدكور من جمهوره الدعاء لها عبر نشر صورة تجمعها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبًا: "الرجاء الدعاء لصديقتي الغالية مريم أمين .. إيجابي كورونا".

قائمة المصابين بفيروس كورونا