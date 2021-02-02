إصابة الاعلامية مريم أمين بفيروس كورونا

مريم امين- ارشيفية
أعلنت الإعلامية مريم أمين، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتنضم إلى قائمة الإعلاميين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرًا، وكان آخرهم الإعلامي مفيد فوزي.
إصابة الاعلامية مريم أمين
كتبت "أمين" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من خلال خاصية القصص المصورة، قائلة: " إيجابي .. دعواتكم ربنا يعديها".
وطالب الاعلامي شريف مدكور من جمهوره الدعاء لها عبر نشر صورة تجمعها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبًا: "الرجاء الدعاء لصديقتي الغالية مريم أمين .. إيجابي كورونا".
قائمة المصابين بفيروس كورونا
انتشر فيروس كورونا في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، ليصيب العديد من مشاهير الفن بالفيروس منهم الفنان محمد الشرنوبي وزوجته رندا رياض، ويسرا، أبو، بينهم امير كرارة، جومانا مراد، سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي.
جدير بالذكر أن الإعلامية مريم أمين تقدم برنامج "اتفقنا" عبر إذاعة "نجوم إف أم".
كان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.
وعلى صعيد أخر كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق دوت الخليج ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وقعوا على بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا مما يعني توفير اربعة ملايين جرعة من اللقاح.
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