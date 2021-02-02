زيدان يعود لقيادة ريال مدريد مرة أخرى

عاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لقيادة تدريبات الفريق وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا،وذلك بعد غيابه عند القيادة الفنية للفريق الملكي في مواجهاته الأخير، حيث إصابة مدرب الفريق زيدان بفيروس كورونا.

وقد تغيب عن إدارة المباراة السابقة وخضع للعلاج وللعزل المنزلي ، ويأمل زيدان بأنتصار كتيبته في المباراة المقبلة لتحسين نتائج الفريق وهو حاصد بطولة الدوري الاسباني الموسم الماضي ويعتبر هو الأكثر حصولاً علي الدوري متفوقاً علي غريمه التقليدي برشلونة وباقي الفرق الاسبانية ،حيث يأمل هذا الموسم ايضاً في حصد البطولة.

بينما تم الإعلان منذ دقائق إصابة رئيس النادي الملكي بفيروس كورونا، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 40 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق،وكانت اخر مواجهات الفريق الملكي كان أمام فريق ليفانتي والتي انتهت بخسارة الملكي بنتيجة 2/1.

ويستعد فريق ريال مدريد في مباراته المقبلة أمام فريق ويسكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع يوم السبت المقبل علي استاد "ال الكوراز" الدوري الإسباني ، ويرغب فريق الملكي الإنتصار وانتزاع الصدرارة من فريق أتيليتكومدريد والذي يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ،بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد40 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ريال مدريد كان امام فريق ألافيس والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 4/1، وكانت تشكيلة التي خاض بها المياراة السابقة هي:

فيرلاند ميندي ، سيرخيو راموس ، رافائيل فاران ،داني كارباخال

توني كروس ، كاسيميرو ، لوكا مودريتش

إيدين هازارد ،كريم بنزيما ،ماركو أسينسيو.

بينما تشكيل فريق ألافيس التي خاض بها مباراته أمام ريال مدريد هي: أيتور فيرنانديز

كارلوس كليرك ،سيرخيو بوستيجو ،روبين فيزو،خورخي ميرامون

إنيس باردي ، نيمانيا رادويا ،ميكائيل مالسا ،خوسيه موراليس

داني جوميز ،روجر ،والذي يحتل المركز ال18 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق وقد حصد الثلاث نقاط من الفريق الملكي لتحسين نتائجه السيئه في جدول المباريات.

