رشوة مقننة..نواب يواجهون وزير الأوقاف بأزمات فرش المساجد وكود البناء

أكد النائب خالد عبد المولى ، عضو مجلس النواب أن الوجع شديد جدا من وزارة الاوقاف ، مشيرا الى انه تقدم اكثر من مرة بفرش العديد من المساجد بمحافظة الشرقية ولم يستجيب الوزير نهائيا،موجها سؤالا لوزير الاوقاف هل حضرتك تعتبر فرش المساجد رشوة مقننه للنواب " حيث طالب رئيس البرلمان بحذفة كلمة رشوة مقننة من المضبطة .

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وتابع عبد الموالى اقسم بالله لم اتقدم مرة اخري باي طلب لفرش اي مسجد من وزير الاوقاف قائلا:" ان دور وزارة الاوقاف الاساسي بالنسبة للعالم الاسلامي جزء روحاني حفاظا على الجانب العقائدي وهناك جزء اخر خاص بالامن القومي" ، مؤكدا ان الشق الروحاني لم يحدث الا ببث الروح القتالية فى نفوس رجالك وهم الائمة والعاملين وهذا لم يحدث اطلاقا .

وانتقد عبد المولى التعينات بوزراة الاوقاف ، مشيرا لاى انه كيف لعامل يتم تعينه بسيناء وهو من محافظة الشرقية ، مطالبا بضرورة الموافقة على احلال وتجديي المساجد الآيلة للسقوط .

من ناحيته وجه النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه لإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد ول3 مستويات بحيث تصبح المساجد منفذه بشكل موحد على مستوى الجمهوريه كتنسيق حضارى ومعمارى.

نواب يواجهون وزير الأوقاف:"أنت مسؤول أمام الله عن مال الوقف..والمساجد لاتزال بحاجة لجهد"

وأكد أن ترك أمر انشاء المساجد دون إعداد كود اوتصميم موحد ودون اشراف يتسبب فى قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسة وخطوط التنظيم والتسابق فى ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيويه لخدمة اهالى تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الدينى التعريف بحرمة التعدى على الطرق العامه او الاستغلال السىء لأراضى الدوله

وأشار النائب الوفدى أنه لايوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الاراضى التابعه لوزارة الاوقاف بحيث تضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحيه واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك مؤكدا انه يتم تقدير بعض الاراضى مثلا باسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقيه ويرفض التقنين اوالسداد وهنا فن التفاوض فى الوصول الى نقطة اتفاق بما لايضيع مال الوقف اويجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق فى مصارفه الشرعيه

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معقبا على بيان وزير الأوقاف د مختار جمعة، بشأن أداء وزارته.

وقال الجاهل فى كلمته، هناك مشكلة يعانى منها العديد من المواطنين، المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى قبل إنشاء هيئة الأوقاف، مشيرا إلى أن جزء من تلك الأراضى تم تسليمها مرة أخرى لهيئة الأوقاف، والتى طالبت المواطنين بمبالغ مالية كبيرة مقابل حق الإنتفاع، ولكن قرار التسليم محل طعن حاليا، كما ان الهيئة تخسر كل الدعاوى القضائية فى هذا الشأن.

وتابع عضو مجلس النواب، للأسف يعانى العديد من المواطنين فى مراكز رشيد والمحمودية وغيرها بالبحيرة وباقى المحافظات، مشدد على ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين الذين يتعرضون لظلم كبير، خاصة وانهم يقيمون على تلك الأراضى منذ عشرات السنوات وهم من قاموا ببناء منازلهم على تلك الأراضى، وبالتالى ليس من حق هيئة الأوقاف مطالبتهم بمقابل الإقامة فى تلك المنازل.