صلاح عبدالله لساندرا نشأت في عيد ميلادها: أنتي جميلة جدًا ومبدعة قوي

احتفل الفنان الكبير صلاح عبدالله بعيد ميلاد المخرجة ساندرا نشأت اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير، مؤكدًا أنها إحدى النماذج النسائية التي استطاعت أن تثبت أن المرأة يمكن أن تجمع ما بين الجمال والبساط والإبداع المهني في آن واحد.

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ونشر عبدالله صورة تجمعه مع ساندرا عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب عليها:"أيوة..٢ / ٢ / ٢٠٢١ يوم غير عادي.. لأنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي، اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جدًا وبسيطة جدًا ولذيذة جدًا ومتواضعة جدًا.. ومبدعة قوي وجدعة قوي قوي قوي

كل سنة وإنتي ساندرا نشأت".

ومازحه أحد المتابعين له، بنشر صورة من معايدته للمخرجة المصرية العام الماضي وكانت بنفس الكلمات والصورة.

يذكر أن ساندرا نشأت من أهم مخرجات جيلها وبالرغم من قلة أعمالها إلا أنها من أكثر المخرجات إبداعًا في العصر الحديث، بدأت مسيرتها الإخراجية بأفلام قصيرة وبعض "الفيديو كليب"، ثم نجحت أن تصنع لنفسها أسمًا لامعًا في الوسط الفني بأعمالها مع كبار النجوم.

أبرز أعمال ساندرا نشأت في السينما

فيلم مبروك وبلبل مع النجم القدير يحيى الفخراني، فيلم "ليه خلتني احبك" مع أبطاله كريم عبد العزيز ومنى زكى، واحمد حلمى وحلا شيحة، و"حرامية فى كى جى تو" و"حرامية فى تايلاند" بطولة كريم عبد العزيز وحنان ترك وماجد الكدواني.

أفلام ساندرا نشأت مع أحمد عز

بجانب أفلامها مع الفنان أحمد عز مثل "ملاكي اسكندرية" بالاشتراك مع غادة عادل ونور اللبنانية والراحل خالد صالح ومحمد رجب، وريهام عبد الغفور والنجم الكبير خالد زكي، وفيلم "الرهينة" لأحمد عز وياسمين عبد العزيز ونور اللبنانية وماجد الكدواني وصلاح عبد الله، و"مسجون ترانزيت" بطولة أحمد عز والفنان الراحل نور الشريف وإيمان العاصي.

وأخر أعمالها كان فيلم"المصلحة" 2012، للثنائي أحمد السقا وأحمد عز والنجمة حنان ترك وأحمد السعدنى وكندة علوش.

كما كانت المخرجة الوحيدة التي حاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقدمت على هامش اللقاء فيلم بعنوان "شعب ورئيس 2018".