كلوب في ورطة.. صديق صلاح يغيب عن صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء أمس الاثنين أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض ماتيب للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام توتنهام قبل أيام، وقد أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشخيص إصابة اللاعب.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول :"لسوء الحظ، تبين لنا الآن، بعد أن نظر الجميع للأمر، أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم."

وأضاف :"لكنه سيكون جاهزا مع بدء فترة الاستعداد للموسم الجديد."

وشكلت إصابة ماتيب ضربة جديدة لدفاع ليفربول، حيث يغيب عنه بالفعل فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة.

وقال كلوب : "سننتظره. أمامه الآن الفترة المتبقية من الموسم الحالي، وكذلك الصيف، وفترة الاستعداد للموسم المقبل، كي يصبح جاهزا من جديد، وسيتمكن من ذلك."

وتعاقد ليفربول أمس الاثنين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع مدافعين اثنين، حيث ضم بن ديفيز بعقد إعارة من بريستون وضم التركي أوزان كاباك بعقد إعارة أيضا من شالكه الألماني.

والجدير بالذكر أن يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمه أمام فريق برايتون والتي من المقرر أقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع غداً الأربعاء في الدوري ،وكانت اخر مواجهات فريق ليفربول أمام فريق وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح فريق الريدز .

ومن ناحيه اخري كشف اللاعب الدولي محمد صلاح في تصريحات له سابقاً :انه يرغب في خوض جميع المباريات حتي الدقيقه الأخيره، ولكن مدرب الفريق هو من له الحق في من سيخوض المباريات، وان ما حدث في بداية الموسم من إهتزار في اداء ونتائج الفريق رد قائلاً:ان الظروف التي يحاط بيها الجميع من فيروس كورونا وتوقف الدوري وبعدها العودة من الطبيعي حدوث هذه الأشياء وان الأندية الكبيرة يحدث معاها نفس الشئ وان هناك أندية تمتلك الحظ ،وانا اتمني فريق ليفربول الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، وبنتيجة كبيرة ويأمل إستمراره في نغمة الانتصارات وتحقيق بطولة الدوري هذا الموسم بعد غياب البطولة منذ سنوات من النادي ولإسعاد جماهيرة.

