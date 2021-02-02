تتخطى المليار يورو..تعرف علي القيمة التسويقية لأندية المونديال

يتصدر بايرن ميونخ الألماني قائمة أعلي الفرق من حيث القيمة التسويقية بين أندية كأس العالم للأندية، المقرر بدء منافسات البطولة بعد غد الخميس، الرابع من فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك الأهلي ممثل عن القارة الإفريقية في بطولة كاس العالم للأندية، بالإضافة لبايرن ميونخ ممثل القارة العجوز، والدحيل القطرى ممثل قطر ومستضيف البطولة، وبالميراس البرازيلى ممثل" الكونكاف" وتيجريس أونال المكسيكى ممثل أمريكا الشمالية، وأولسان هيونداى الكورى الجنوبى ممثل عن قارة أسيا.

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وطبقا لأحصائيات موقع "ترنسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات وإنتقال لاعبي الكرة في القدم، فقد تجاوزت القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم قيمة 1.03 مليار يورو أي ما يزيد عن 19 مليار جنيه مصرى.

وجاء بايرن ميونخ ممثل القارة العجوز في المركز الأول كأضخم قيمة تسويقية بين الأندية المشاركة بإجمالي 888 مليون يورو أي مايعادل 7 مليار جنية مصري، وهو أكبر من القيمة التسويقية لأندية الدوري المصري بالكامل.

حل بالميراس البرازيلي، ممثل أمريكا الجنوبية في كأس العالم، في المرتبة الثانية بين أعلي الفرق من حيث القيمة التسويقية، بإجمالي 95.5 مليون يورو اي مايعادل 361 مليون جنية.

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وأحتل تيجريس أونال المكسيكى، ممثلا عن قارة أمريكا الشمالية بقيمة تسويقية قدرت بحوالي 59.40 مليون يورو، بإجمالي مايقارب الـ 138 مليون جنية مصري.

وحل في المرتبة الرابعة من القائمة نادي الدحيل القطري، مستضيف البطولة، بإجمالي 33 مليون يورو، مايعادل 626 مليون جنية مصري.

وجاء الأهلي، ممثل القارة الإفريقية في المرتبة الخامسة من جدول ترتيب الفرق الأغلى في البطولة، وقدرت القيمة التسويقية لنجوم الأهلي بـ 25.5 مليون يورو، ويعادل 480,2 مليون بالجنية المصري.

وتزيل أولسان هيونداى ممثل الكرة الأسيوي، قائمة أضخم الأندية من حيث القيمة التسويقية بحوالي 19 مليون يورو، مايعادل مقدار 360 جنية مصري.

وتنطلق مباريات كأس العالم للأندية، الخميس القادم، بمباراة أولسان هيونداى أمام تيجريس أونال المكسيكى في تمام الرابعة عصرا، بينما يستضيف الدحيل القطري، الأهلي في المباراة الإفتتاحية بشكل رسمي، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس علي استاد المدينة التعليمية.