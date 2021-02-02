نوير: نعرف الأهلي ومواجهته لن تكون سهلة



قال الألماني مانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، أن الأهلي فريق معروف لديه، وأنه يعلم أن الأهلي هو بطل أفريقيا، ومواجهته لن تكون سهلة.

وأعرب مانويل نوير عن سعاته بالمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى بعد آخر مرة في 2013، والتي فاز فيها العملاق البافاري بالبطولة.

وقال نوير في تصريجات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: " سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية، سبق وأن حققنا البطولة في 2013، الآن لدينا فرصة أخرى للعب في قطر، نريد الحصول على اللقب السادس بأي ثمن".

وتابع: " لدينا ذكريات جيدة في 2013، لم تكن المباريات سهلة، الفرق كانت متساوية نسبيًا، كان علينا العمل بكل جهد لتحقيق الفوز خاصة في مباراة النهائي".

وأكمل: "لدينا دافع إضافي، نريد تحقيق لقب كأس العالم للأندية، لدينا هدف واضح ونريد تحقيقه".

نجم الأهلي يطلق تصريحات مثيرة قبل موقعة الدحيل

وبسؤاله عن فريق النادي الأهلي والدحيل القطري، ورؤيته لمواجهة أي منهما في نصف نهايئ المونديال، قال: " في الوقت الحالي تركيزنا مازال منصبًا على بوندسليجا، لكننا سنستعد لتلك المباراة في الوقت المناسب، نعرف الأهلي، لقد فاز بدوري أبطال إفريقيا، لذا لن يكون الأمر سهلاً، ولم يكن الأمر كذلك في 2013".

وتنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، يوم الرابع من فبراير الجاري، على أراضي العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بمواجهة بين الاهلي والدحيل القطري في ربع نهائي البطولة.

ويستعد العملاق البافاري بايرن ميونخ لمواجهة الفائز من مواجهة الاهلي والدحيل في مباراة نصف النهائي، وذلك في اليوم الثامن من الشهر نفسه.

وفي سياق آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمى التي سيخوض بها الأهلي المباراة، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.



