رضا البلتاجي يكتب:هزائم البنك الأهلي وهبوط الفائدة

د سعد الهلالى صرح أن الزوج مسئول عن خدمة زوجته أوتعيين من يقوم على خدمتها فى حين أفتت د سعاد صالح أن الراجل اللى يساعد مراته فى أعمال المطبخ مايبقاش راجل ،،،، نصدق من فيكم؟ عموما اختلافكم ظاهرة صحية حتما ستسمح للكثيرون بتفعيل العقل ونبذ الخرافات.

بطولة كأس العالم لليد

فى نهائيات أى بطولة أول المكرمين هم الحكام ومراقب اللقاء،،، أمس فى نهائى كأس العالم تم تكريم البطل والوصيف والثالث دون حكام اللقاء ،،، التكريم عرف فى كل الألعاب لعنصر هو الأهم ،،،

هل صليت علي النبي اليوم

كداب غشاش فاسد،،،، كاره للحياه وعدو للجمال ،،، جاهل وكسول ولا يتقن عمل،، الفن والموسيقى فى اذنه نشاز ويوميا يتحفنا برسائله ( هل صليت على النبى اليوم) ،،،، النبى برئ منكم.

الخصوصية

أما وقد بلغت من العمر أرذله واشتعل الرأس شيبا نصيحة لكل شاب مرتبط وبيحب من واقع خبرتى ،،، بلاش تحكى خصوصياتك لاقرب أصدقائك ولكل زوج حريص على بيته حذارى تدخل صاحبك بيتك وتشركه فى مشاكلك ،،، قبل يومين نشأت علاقة غير شرعية بين زوجة شابة وصديق عمر الزوج فى أحد مراكز المنصورة فى قصة لا يكاد يمر أسبوع دون حدوثها،،، الصداقة انتهت بقتل الزوج على يد صديقه فى جريمة يعجز إبليس نفسه عن تخيلها او تدبيرها ،،،،،، صاحبك مش هيحل المشكلة ،، تأكد أنه هيعقدها ،، النصيحة للجنسين آلاف الزوجات فقدن أزواجهن من أعز الصديقات ،،،. جوزك اللى مايساويش جوز شرابات قد يكون فى عين صاحبتك أجمل من نجوم هوليود ،،، حلقى على شراباتك.

تنظيم كأس العالم

مجهود خرافى بذله كل من شارك فى خروج كأس العالم لكرة اليد بهذا الشكل الرائع ،،،، آلاف بذلوا مجهود جبار معظمهم مجهولين عملوا فى صمت فنقلوا صورة رائعة للعالم عن مصر ،، شكرا للجميع ،،، نجاح البطولة حافز لاقامة الأولمبياد فى ميعادها ،، تحية لكل من ساهم.

الأب هشام نصر

زى أى أب كان نفسه يشوف ابنه شريك فى عرس كأس العالم لكرة اليد وهو شرف يتمناه اى رياضى حيث انها فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى ،،،،، على هشام نصر لاعب الزمالك ونجم منتخب مصر وأحد أفراد منتخبنا الفائز بكأس العالم للشباب ،، المدير الفنى الاجنبى رفض ضمه لأسباب فنية من وجهة نظره،، الاب هشام نصر رئيس الاتحاد لم يتدخل ولم يطلب من المدرب النزول عن قراره وهو يملك ( لاعب من ضمن خمسة وعشرين لاعب) ،،،،،،، عرفتوا ايه سر نجاح اتحاد اليد ؟

هزيمة البنك الأهلي

الهزائم الأخيرة لفريق البنك الأهلى فى الدورى صبت على رأس المودعين ،،، حد يفهم هشام عكاشة أن العقوبات للاعبين وليست للجماهير ،،، 4% هبوط فى فوائد الإيداع مرة واحدة كارثة على كثير من العملاء.