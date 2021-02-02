محسسنا أننا في خطبة جمعة .... انتقادات متواصلة لبيان وزير الأوقاف بمجلس النواب

انتقدت سناء برغش، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمام مجلس النواب، قائلة: "خطابك تحت القبة حسستني كأننا في خبطة الجمعة".

وأستنكرت النائبة في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما آل إليه مصنع سجاد دمنهور، قائلة/ حاله يرثى لها.

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وتابعت: كنا نتباهى بسجاد دمنهور، ويتم تصديره للخارج، وكثير من العائلات الكبيرة والقصور كانت لا تخلو منه، لكن حاليا اختزلته في فرش المساجد فقط، مطالبة بإعادة هيكلة المصنع وتشغيله بكافة طاقته.

من جانبه طالب النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بإقامة مبنى مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان بما يليق بعاصمة الشباب الأفريقي، منتقداً خلو معظم مساجد أسوان من الفرش والعمال.

فيما أشار فؤاد أباظة، إلى المعاناة في التعامل مع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ومنها مركز شباب أبو حماد، قائلا: يجب مراجعة هيئة الأوقاف رحمة بالمواطنين والناس.

من جانبه تسائل النائب فريدي البياضي عن امتناع الوزارة عن دفع فواتير الكهرباء للمساجد التي بها أجهزة تكييف وطالب النائب السيد الوزير بمراجعة هذا القرار وتغييره اذ ان التكييف في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف لم يعد رفاهية، وختم: ارجو الا تغادر هذه القاعة قبل ان تتعهد بالغاء هذا القرار و الالتزام بدفع فواتير الكهرباء لجميع المساجد بلا استثناء.

من ناحيتها أكدت النائبة الوفدية ليلى ابواسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربيه أن بيان وزارة الاوقاف فيما يتعلق برصد 2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مدينة سمنود فى حاجه ماسه الى إدراجها ضمن خطة الوزارة حيث تضم مساحات أراضى شاسعه تابعه لوزارة الاوقاف وأقترحت "أبوإسماعيل" أدراج 4 أفدنه بأرض الطوب وملعب البدراوى لانشاء وحدات سكنيه للشباب الذى يعانى من ارتفاع قيمة الايجار الذى يصل الى 2000 جنيه شهرى .

وأكد هناك 3 قرى كبرى فى سمنود يعانى قاطنيها من عدم وجود مدارس وهم كفر حسان وكفر التعبانيه وكفر العساس وتضم تلك القرى اراضى تتبع هيئة الاوقاف ولابد من تخصيص مساحات لدخول هيئة الابنيه التعليميه لانشاء مدارس عليها لخدمة الطلاب

وأشارت النائبة الوفديه أن بيان الوزير تضمن ايضا رصد وزارته 50 مليون جنيه للتعليم فى الوقت ذاته تقدم أهالى قريتى التعبانيه وميمونة الحارس لشراء اراضى من هيئة الاوقاف للتبرع بها لهيئة الابنيه التعليميه انهم فوجئوا بتسعير مضاعف من قبل الهيئة وتسائلت النائبه كيف ان الوزارة تدعم التعليم فى حين تضاعف اسعار بيع الاراضى لانشاء المدارس مطالبه بتخصيص ارض لانشاء مدرسة بعزبة الناموس ضمن ال125 مليار جنيه المخصصه للمناطق المحرومة من التعليم

مطالبات بإعفاء المساجد من رسوم الكهرباء

وأوضحت"أبواسماعيل" تقدمت بطلب لوزارتكم ايضا فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعى السابق لتحويل منزل الزعيم مصطفى النحاس الى مركز ثقافى ومتحف تاريخى لسمنود تقديرا لدوره وكفاحه من أجل الوطن والأمه ولتأكيد الهويه المصريه حيث أن المنزل مر على إنشاؤه 90 عام وهو وقف لسيد بك أبوالعلا والزعيم النحاس لابد ان تدرس سيرته وتاريخه ناصع البياض حيث أنه ظل طوال حياته عصاميا وكرث حياته من أجل مصر.

وانتقد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ارتفاع قيمة إيجار أراضى الأوقاف، مشيرا إلى أن الفلاح يأن حاليا من ذلك ، لاسيما مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.

وقال الحصرى، الأهالى من أصحاب الأراضى الزراعية قرروا تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين، نظرا للظروف التى يعانى منها الفلاح، متسائلا، لماذا لم تقرر هيئة الأوقاف، تخفيض القيمة الإيجارية مثلهم.

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كما انتقد عضو مجلس النواب، المغالاه فى سعر المتر بأراضى الأوقاف فى مشروعات النفع العام، مشيرا إلى قيام الهيئة بتسعير مساحة فدان بمبلغ 8 مليون جنيه، لانشاء مدرسة.

كما طالب بضرورة تقنين أوضاع الأهالى المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى، بقرى الدقهلية مثل الزريقى والبقلية ومنشأة الإخوة، منتقدا قيام هيئة الأوقاف بتحديد سعر المتر لهم بقيمة وسعر اليوم، رغم انهم توارثوا تلك الأرض عن آبائهم وبنوا عليها منازلهم فى مساحات مائة متر.

وتساءل، كيف سيتم تنفيذ مشروع الرئيس السيسى بتطوير القرى، فى ظل عدم إستقرار أوضاع أهالى تلك القرى وتهديدهم بالطرد منازلهم فى كل لحظة.

وانتقد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، تحميل المساجد والكنائس فواتير استهلاك الكهرباء، قائلا: ازاي المصليين يلموا من بعض الفلوس علشان يسددوا الفواتير.

وفي سياق مختلف، شدد النائب، على أهمية تشكيل لجنة لمراجعة أسعار إيجار الأراضي الزراعية والمحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف، لمطابقة الإيجارات مع ما يتفق مع الواقع.

وكشف مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه منذ عامين واللجنة ترجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت، والمفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة.

وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.