بدون مهاجم صريح..تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة

أستقر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك علي التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك بدون رأس حربة صريح..بينما شهدت التشكيلة تواجد فرجاني ساسي وكذلك يوسف أوباما في مركز المهاجم الوهمي

وجاءت تشكيلة الزمالك أمام زعيم الفلاحين كالتالي

في حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمد عبد الغني– احمد فتوح.

في خط الوسط : طارق حامد - امام عاشور- فرجاني ساسي .

في الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما

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وغاب شيكابالا و حمزة المثلوثي، لاعب المنتخب التونسي، عن مباراة غزل المحلة اليوم بسب معاناة الثنائي من الإصابه.

ويعاني شيكابالا من إصابة في الظهر، بينما يشكو المثلوثي من إصابة في الرباط الداخلي للركبة الإصابة التي جعلت التونسي يغيب عن مباريات الفريق الأبيض.

ولم تشهد قائمة الزمالك أي من الصفقات الجديدة سواء مروان حمدي القادم من صفوف المقاصة، او سيف الدين الجزيري القادم من صفوف المقاولون العرب، بالإضافة لـ أيمن حفني العائد من جديد للفارس الأبيض.

و ضمت قائمة الزمالك 22 لاعبا من أجل مواجهة زعيم الفلاحين وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - حازم إمام - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - ياسين مرعي.

خط الوسط: طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور- فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - أسامة فيصل - سيف جعفر.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستضيف غزل المحلة الزمالك، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر من الدور يالممتاز، علي إستاد زعيم الفلاحين، في تمام الخامسة مساء.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بحثا عن الإستمرار بصدارة الدوري المصري، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول في ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة قبل الأهلي صاحب المركز المرتبة الثانية برصيد 21 نقطة.