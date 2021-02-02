هانى أباظة لوزير الاوقاف: الفلاح مش لاقى ياكل .. وترك العقول فى القرى لجمعيات الارهاب كارثة

أشاد النائب اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقيه بأداء وزير الأوقاف، واصفاً إياه بالوزير المجتهد الذي غير شكل الوزارة بعد أن شاخت ودب فيها السوس.

وأضاف "أباظه" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إلقاء الوزير بيان وزارته أن الوزير ليس عنصر وحيد فى الوزارة وهناك مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة أمام وزارة الاوقاف وأهمها أن القرى المصرية لم تأخذ حقها فى التوعيه بشكل جيد رغم أن تلك القرى والعزب والنجوع هى بالاصل الحضانه الحقيقه حيث يتخرج منها المهندس والطبيب والعامل وكافة طبقات المجتمع.

واستطرد: لابد من الاهتمام بالتوعيه والارشاد والنصح حيث ان القرى لم تحصل على حقها فى التوعيه وبذلك نمنح فرصه كبيرة للجمعيات والمؤسسات الاهليه التى لها أغراض إرهابيه فى أن تتملك من العقول فى القرى مشددا على ضرورة التركيز فى ذلك الامر.

وأضاف "أباظه" أن أجور خطباء المكافأة متدنيه للغايه ولابد من النظر فى اجور العاملين فى المساجد بشكل عام مطالبا بتخصيص اراضى فى قرية كفرالجرايه التابعه للزقازيق للمنفعه العامه لانشاء مركز شباب أومدرسة وأوضح "أباظه"أن هناك مشكله كبيرة تواجه الفلاحين فى كافة مراكز محافظة الشرقيه وهى رفع ايجارات الاراضى الزراعيه على الفلاحين حيث رفعت سعر ايجار القيراط الى 400 جنيه فى حين ان الاراضى المجاورة والمملوكة للغير يتم تأجيرها ب8500 جنيه للفدان مما يعد ظلم للفلاحين المعدمين وقد تسبب الايجار فى أن الفلاح "مش قادر ياكل ومعدم..هيلاحق شراء اسمده ومبيدات ورى الخ".

وأشار "أباظه"أن الفلاح هو العمود الفقرى للدولة المصريه ولابد من إنصافه وتسعير الايجار بسعر عادل ومطابق للواقع