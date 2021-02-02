فيديوجراف- بعد كارثة عقار الدائرى.. البناء الموحد يقضى على حرائق المبانى

جدة - نرمين السيد - وبدأت النيابة العامة التحقيق فى العقار المعروف إعلاميا بـ"عقار الطريق الدائرى"، فى الوقت الذى تواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد. وأكد كثير من خبراء الإسكان والعقارات بعد هذا الحادث أهمية تطبيق قانون البناء الموحد والذى يطبق اشتراطات وضوابط للوقاية من حدوث مثل هذه الحوادث فى المستقبل. والفيديوجراف التالى يوضح أهم الضوابط التى شملها قانون البناء الموحد. وقانون البناء الموحد، يمثل بنية تشريعية لتشريعات جديدة ومكملة لقانون التصالح، إذ يتضمن عقوبات رادعة لرافضى التصالح خلال المدة المقررة لتنفيذ القانون، لأن قانون التصالح مؤقت، أما قانون البناء الموحد، فهو قانون دائم، هدفه القضاء على الفساد فى المحليات وعلى البناء العشوائى والمخالف.

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