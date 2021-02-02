وفاة الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا

جدة - نرمين السيد - توفى الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا، اليوم الثلاثاء، وهو أحد رهبان دير الشهيد مارمينا العامر بمريوط غرب الإسكندرية، إذ قضى فى الرهبنة 45 عامًا، ويصلى على جثمانه مساء اليوم بعد وصوله إلى الدير.





والاسم العلمانى للراهب القمص أنجيلوس آفا مينا، هو فتحى جرجس خليل، ولد فى 1 نوفمبر عام 194، فى شطا بمحافظة أسيوط. وعمل أنجيلوس موظفًا بهيئة المواصلات السلكية، وترهبن بدير الشهيد مار مينا بمريوط فى 27 نوفمبر عام 1976 بالدفعة السادسة، وهو الراهب التاسع بالدير. سيم أنجيلوس قسًا فى 20 يناير من العام 1996، ثم قمصًا فى 11 مارس 2007، وتنيح فى 2 فبراير 2021، وكان يمتلك عدة مواهب.. إذ مارس التصوير الفوتوغرافى وأقام معرضًا بالصور لرحلة العائلة المقدسة، وقام بتسجيل المزامير باللهجة الصعيدية بصوته.

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