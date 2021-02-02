مجلس النواب يغلق باب المناقشة حول بيان وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غلق باب المناقشة لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمام جلسة العامة لمجلس النواب، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.





وقال المستشار حنفى جبالى، إنه تلقى طلبًا من أكثر من 30 عضوًا بمجلس النواب يطلبون بغلق المناقشة حول بيان وزير الأوقاف. وطالب رئيس النواب أعضاء المجلس بالاقتصار فى أحاديثهم على رؤساء الموضوعات، قائلًا: "لديكم متسع من الوقت لمناقشة الوزراء فى اللجان النوعية المتخصصة".

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