صور.. السيسى يستقبل رئيس الكونغو بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، إذ رحب الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدى فى مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع الكونغو الديمقراطية فى شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى والعمل التكاملى لإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع الكونغو الديمقراطية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامى التعاون بين البلدين فى مجال بناء القدرات فى إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار فى الموارد البشرية بالقارة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المصرية فى مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس الكونغو الديمقراطية عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والدعم السياسى المصرى الصادق والراسخ لبلاده، مؤكدًا الحرص على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجارى والاقتصادى، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد بنشاط الشركات المصرية فى الكونغو الديمقراطية فى قطاعات التشييد والبناء والطاقة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية فى بلاده، فضلاً عن تعظيم الدعم الفنى الذى تقدمه مصر لأبناء الكونغو الديمقراطية فى مجالات بناء القدرات، خاصةً فى ضوء الطفرة التنموية الهائلة التى تشهدها مصر حاليًا والمشروعات القومية الكبرى الجارية والمخطط إنشاؤها.

كما أكد الرئيس تشيسيكيدى الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقى، خصوصًا فى ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد خلال القمة الإفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقتى حوض النيل والقرن الإفريقى على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذى يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحورى الذى تمثله مصر فى المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذلك المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى، والتى دومًا ما تنعكس على الدعم المصرى الكبير لمختلف دول المنطقة على شتى الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضًا التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصًا قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات فى هذا الصدد، لا سيما فى ضوء قرب تسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الجارى 2021.

وفى ختام المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، إذ ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.