مختار جمعة: تقرير شهرى عن إيرادات ومصروفات هيئة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة سوف تنسق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لدراسة مطالب النواب حول إحلال أو تجديد أو فرش المساجد، وتحديد مواعيد مع النواب للتعرف على مطالبهم فى الدوائر.





وأوضح وزير الأوقاف أن هناك رقابة كاملة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، موضحًا أنه يتم إعداد تقرير شهرى يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية. جاء ذلك فى تعليق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مداخلات أعضاء مجلس النواب على بيانه حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

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