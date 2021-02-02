النائب على بدر: الأوقاف نجحت فى استعادة المساجد من مختطفيها

جدة - نرمين السيد - أكد على بدر عضو مجلس النواب، أن وزير الأوقاف نجح فى إعادة المساجد من مختطفيها، قائلًا: "كنا ندخل المساجد ونشعر إننا غرباء، ولكن الوزير ساهم فى عودة المساجد لنا بعد أن كانت مختطفة، كما نجح الوزير فى مواجهة الفكر المتطرف وساهم فى تصحيح المفاهيم، وكذلك فى التصدى لبعض المشكلات المجتمعية بالتعاون مع الحكومة".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للاستماع لبيان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة. ووجه على بدر الشكر لوزير الأوقاف على هذه الحقائق، مضيفا: "نحن نمر بمرحلة البناء التى تحتاج إلى الجهد والعرق من الجميع". وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بذلت جهدا كبيرا فى فرش المساجد، فلا يوجد مسجد فى أى قرية وفرشه متهالك أو قديم.

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