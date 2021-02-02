دفء واضطراب .. تقلبات الطقس مستمرة حتى الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - يشهد الطقس فى مصر اضطرابا ملحوظا فى فصل الشتاء بسبب الموجات المتلاحقة من انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها الأمر الذى يتسبب فى خداع كثير من الناس الذين يتخلون عن ملابسهم الشتوية الثقيلة فيتعرضون لنزلات برد.





ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسقط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع استقرار وارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وتشهد مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا، كما تسقط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تشهد حركة الملاحة اضطرابا على البحرين الأحمر والمتوسط إذ يصل ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر، أما عن درجات الحرارة فتشهد انخفاضا بمقدار 6 درجات.



وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وسيناء وشمال وجنوب الصعيد نشاطا ملحوظا للرياح.

من جهته قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى تصريحات لإحدى القنوات الفضائية إنه من المتوقع أن تزيد حركة الرياح فى الأماكن المكشوفة، موجها المواطنين الابتعاد عن الأماكن المفتوحة، والتزام المنازل قدر الإمكان.



وحذر خبراء الأرصاد من الانخداع فى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية وخصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.