نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأزمة التي شجرت في مرسى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، بيانًا بشأن الأزمة التي شجرت في مرسى مطروح.

وأكد النقيب علي متابعته مع أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلس النقابة العامة الأزمة التي شجرت في مرسى مطروح وتضرر منها الزملاء المحامون حفاظًا على كرامة المحامي والمحاماة، ونتابع تحقيقات النيابة العامة التي وردت أنباؤها من الزملاء المحامين بمرسى مطروح ومن السيد عضو مجلس النقابة العامة الذي انتقل إلى هناك واستقصى الأمور بنفسه.

وتابع: أن التحقيقات تسير في خطها الصحيح، وأن النيابة العامة أحالت الزميل المصاب إلى الطب الشرعي لتسجيل ما به من إصابة وسبب وكيفية حدوثها، مما ينبئ بجدية التحقيق في الوصول إلى الحقيقة التي لا ننشد سواها، كما وأن النيابة العامة قد أمرت باستدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم، وقد أكد زميلنا عضو المجلس حقنا في الحصول على صورة رسمية من كافة التحقيقات والتقارير الطبية فور انتهاء التحقيق، لنباشر مهمتنا المقدسة في الدفاع عن المحاماة والمحامين.

وجديرا بالذكر أن عددا كبيرا من المحامين تجمعوا بقسم مرسى مطروح، بعد مشادة مع المأمور، وحضر مدير الأمن، والحكمدار، في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

