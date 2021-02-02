نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار تصل للسيول.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 5 فبراير 2021.

واكدت الهيئة في بيان، ان البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غدًا الاربعاء وحتي يوم الجمعة المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأربعاء:



استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء.



أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - مطروح تمتد متوسطة إلى الإسكندرية مساء )



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين )



يوم الخميس المقبل:



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر. السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ).



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش ) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - پلي سويف - المنيا - اسيوط سوهاج قنا - الأقصر )



و نشاط رياح على أغلب الأنحاء.





يوم الجمعة المقبل:



أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - السويس - کاترین- نخل - رأس سدر - شرم الشيخ )



أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ومدن القناة ( الاسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ).



نشاط رياح على أغلب الأنحاء.





وعن حالة الطقس بالقاهرة الكبرى:



يوم الخميس المقبل:



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحينا على بعض المناطق من القاهرة - الجيزة - القليوبية ) نشاط رياح على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )



يوم الجمعة المقبل:



أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )



نشاط رياح على بعض مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.