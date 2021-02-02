نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين: اليوم عرس إنتخابي متمنيا أن يفرز عن مجالس قوية تعزز عمل النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، إن انتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة التي انطلقت اليوم شهدت اقبالا كبيرا من قبل الناخبين، لافتا أن العرس الانتخابي جاء لتجديد المجالس.

وأكد سليم، في تصريح للفجر، أن إجراء انتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة هو عرس انتخابى، نظرا لوجود إقبال كبير للمشاركة فى عمليات التصويت لتجديد مجالس النقابتين الفرعيتين، قائلا: إنه لمن دواعى سرورنا أن يستمر حرص أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة فى الانتخابات، والذى بدأ فى التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة فى أغسطس الماضى، والتى شهدت إقبال كثيف.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين،: وجود مجالس قوية أمر يعضض من عمل النقابة، ويرسخ دعائم الديمقراطية التى تشهدها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونأمل أن تفرز الانتخابات مجالس قوية تدعم عمل النقابة العامة، وتساعده فى تحقيق كل ما يطالب به الأطباء البيطريين، لتستعيد مهنة الطب البيطرى ريادتها التى تستحقها، لدعم مصر والاقتصاد الوطنى والحفاظ على صحة المواطن المصرى، مؤكدا أن دور الطبيب البيطرى وقائى قبل أن يكون علاجى.

هذا وانطلقت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 20202021، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى.

ويحق التصويت لمسددى اشتراكات النقابة حتى عام 2020.

أما عدد من لهم حق التصويت بالانتخابات 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.