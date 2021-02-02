نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين يدلى بصوته فى انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بصوته في انتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس نقابة القاهرة.

وشهدت انتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إقبال كثيف منذ فتح باب التصويت فى العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات.

يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بانتخابات النقابتين الفرعيتين والمسددين لاشتراكات النقابة، 10 آلاف و165 طبيب بيطرى بالقاهرة، و4 آلاف و100 طبيب بالجيزة.