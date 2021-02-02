عمر وطنى يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير المساجد بالشرابية والزاوية الحمراء

طالب النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة العمل على ترميم وصيانة المسجد، التى تعانى من التصدعات وتحتاج الى ترميمات خاصة ان هذا التوقيت مناسب لعمل كل الترميمات بالمساجد فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا وعدم اذدحام المساجد خاصة مساجد الشرابية والزاوية الحمراء والتى تحتاج لمزيد من الدعم والتطوير .

محسسنا أننا في خطبة جمعة .... انتقادات متواصلة لبيان وزير الأوقاف بمجلس النواب

واشار " وطنى " الى إن المتتبع لمراحل تَكَوُّين جيل ناضج في العالم الإسلامي يدرك تمام الإدراك بأن الكتاتيب تراث تناقلته الأجيال ويجب الحفاظ عليه بصور وأشكال مختلفة عبر مئات السنين، سواء أكان تعليماً عبر الكتاتيب والزوايا القرآنية او المساجد .

واوضح " عضو مجلس النواب " ان وزارة الاوقاف من الوزارات التى تتميز بوضع مالى جيد مطالبا بتحسين الاحوال المادية للعاملين بالاوقاف خاصة امام المسجد ومقيم الشعائر والعامل داعيا إلي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام وأن يتم التعامل معهم بأفكار خارج الصندوق خاصة ان الامكانيات المادية متوفرة بالوزارة.

وتابع النائب ان هناك تجاهل بشكل غير مرضى لدورات المياة الخاصة بالمساجد مطالبا بضوررة النظر الى فتحها واعادة تطويرها بشكل يرضى المصلين حتى لا تصبح مصدرا للوباء .