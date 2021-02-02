عمر وطنى يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير المساجد بالشرابية والزاوية الحمراء

طالب النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة العمل على ترميم وصيانة المسجد، التى تعانى من التصدعات وتحتاج الى ترميمات خاصة ان هذا التوقيت مناسب لعمل كل الترميمات بالمساجد فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا وعدم اذدحام المساجد خاصة مساجد الشرابية والزاوية الحمراء والتى تحتاج لمزيد من الدعم والتطوير .
محسسنا أننا في خطبة جمعة .... انتقادات متواصلة لبيان وزير الأوقاف بمجلس النواب
واشار " وطنى " الى إن المتتبع لمراحل تَكَوُّين جيل ناضج في العالم الإسلامي يدرك تمام الإدراك بأن الكتاتيب تراث تناقلته الأجيال ويجب الحفاظ عليه بصور وأشكال مختلفة عبر مئات السنين، سواء أكان تعليماً عبر الكتاتيب والزوايا القرآنية او المساجد .
واوضح " عضو مجلس النواب " ان وزارة الاوقاف من الوزارات التى تتميز بوضع مالى جيد مطالبا بتحسين الاحوال المادية للعاملين بالاوقاف خاصة امام المسجد ومقيم الشعائر والعامل داعيا إلي الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام وأن يتم التعامل معهم بأفكار خارج الصندوق خاصة ان الامكانيات المادية متوفرة بالوزارة.
وتابع النائب ان هناك تجاهل بشكل غير مرضى لدورات المياة الخاصة بالمساجد مطالبا بضوررة النظر الى فتحها واعادة تطويرها بشكل يرضى المصلين حتى لا تصبح مصدرا للوباء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر وطنى يطالب وزير الأوقاف بعودة "الكتاتيب" وتطوير المساجد بالشرابية والزاوية الحمراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.