قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إن ما حدث فى عقار فيصل من مخالفة لاشتراطات البناء ومخالفة صارخة لتراخيص البناء نتج عنها تهديد حياة المواطنين، نتيجة خرق النصوص القانونية فى عشوائية البناء واستغلال الأدوار السكنية فى غير أغراضها طمعا فى المال، وتجاهل حياة المواطنين.
عشوائية البناء
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدى لعشوائية البناء وأن تكون هناك اشتراطات جديدة يتم العمل بها الفترة القادمة، وهناك جهود تبذل فى هذا الصدد، سواء على صعيد تطوير العشوائيات أو قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى ينص صراحة على عدم جواز التصالح فى الحالات التى تهدد السلامة الإنشائية، إلى جنب الاشتراطات الجديدة للبناء والتى تهدف أيضا لمنع مثل هذه الواقعة.
أصحاب العقارات
وطالب عضو مجلس النواب، وضع تشريع صارم بشأن التصدى بقوة لأى عشوائية فى البناء الجديد ويلزم أصحاب العقارات بتصميم واضح ومحدد، ومنع إقامة منشآت غير مرخصة فى العقارات دون اشتراطات صارمة والوقوف على آلية تطبيق وتفعيل كود الحماية المدنية فى العقارات لمنع تكرار مثل هذه الكارثة التى شكلت خطرا حقيقيا على المواطنين وفى نفس الوقت على الثروة العقارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عمرو هندى يطالب بتفعيل كود الحماية المدنية فى العقارات لمنع تكرار واقعة عقار فيصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.