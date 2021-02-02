إيهاب منصور: ارتفاع أسعار تأجير الأارضى الزراعية يؤثر بالسلب

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعليقاً على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

إيهاب منصور: ارتفاع أسعار التأجير تضاعفت 5 مرات

وأكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، خلال حديثه، على أن ارتفاع أسعار تأجير الأراضى الزراعية فى العديد من المحافظات، حيث تضاعفت ٥ أضعاف وهو الأمر الذى يؤدى إلى إحجام عدد من الفلاحين عن الاستزراع، وهذا مُضر بالنسبة للزراعة الذى تعد قضية أمن قومى.

كما أشار النائب إيهاب منصور، إلى أهمية عمل خريطة استثمارية لاملاك الأوقاف والاستفادة بمشروع أطلس الأوقاف، الذى تم إطلاقه العام الماضى، حيث بلغت قيمة الاستثمارات تريليون و٣٧ مليار جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى احتياجنا استغلال أراضى الفضاء ومنها أرض موجودة فى حى العمرانية بمحافظة الجيزة، بمساحة حوالى ٧٦٠٠ م٢، وكنت قد طلبت سابقا استغلالها لبناء مجمع مدارس أو مركز للشباب أو مستشفى لأهالى العمرانية أو سوق حضارى، وللأسف لم يتم اتخاذ قرار حتى تاريخه.

كما أكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، على أهمية مراعاة عدم الضغط على المساجد وأيضا الكنائس بفواتير كهرباء ومياه ثقيلة على كاهل المواطنين.

واشار النائب إيهاب منصور، إلى احتياج العديد من مساجد العمرانية إلى دعم سواء مالى أو بشرى.