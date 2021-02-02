قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المبادرات أو القرارات أو التشريعات وغيره مما ساهم بقوة فى حصول هذه الشريحة من محدودى الدخل على مستحقاتهم وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع.
إنهاء قوائم الانتظار
وأوضح عضو مجلس النواب، أن برامج الحماية الاجتماعية تنوعت بين حملة 100 مليون صحة، إنهاء قوائم الانتظار، البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة كل هذه الجهود في الموازنة العامة أيضا، حيث شهدت المخصصات المالية للتعليم والصحة والصرف الصحى والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا.
دور المجتمع المدني
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فى هذه المبادرات لتقديم مزيد من الرعاية و الحماية للفئات الأولى بالرعاية ومساندة جهود الدولة التي تبذلها فى هذا الصدد، على أن يكون هناك تضافر للجهود فى هذا الصدد، ويتم استغلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على صعيد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب عيد حماد: ملف الرعاية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة والمجتمع المدنى عليه دور كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.