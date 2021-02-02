النائب عيد حماد: ملف الرعاية الاجتماعية شهد طفرة غير مسبوقة والمجتمع المدنى عليه دور كبير

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المبادرات أو القرارات أو التشريعات وغيره مما ساهم بقوة فى حصول هذه الشريحة من محدودى الدخل على مستحقاتهم وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع.

إنهاء قوائم الانتظار

وأوضح عضو مجلس النواب، أن برامج الحماية الاجتماعية تنوعت بين حملة 100 مليون صحة، إنهاء قوائم الانتظار، البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة كل هذه الجهود في الموازنة العامة أيضا، حيث شهدت المخصصات المالية للتعليم والصحة والصرف الصحى والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا.

دور المجتمع المدني

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فى هذه المبادرات لتقديم مزيد من الرعاية و الحماية للفئات الأولى بالرعاية ومساندة جهود الدولة التي تبذلها فى هذا الصدد، على أن يكون هناك تضافر للجهود فى هذا الصدد، ويتم استغلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على صعيد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.