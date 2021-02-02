صابر أبو زيد ينتقد تحميل المساجد والكنائس استهلاك الكهرباء

انتقد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، تحميل المساجد والكنائس فواتير استهلاك الكهرباء، قائلا: ازاي المصليين يلموا من بعض الفلوس علشان يسددوا الفواتير.

وطالب النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعفاء المساجد ودور العبادة من فواتير الكهرباء.

وفي سياق مختلف، شدد النائب، على أهمية تشكيل لجنة لمراجعة أسعار إيجار الأراضي الزراعية والمحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف، لمطابقة الإيجارات مع ما يتفق مع الواقع.

وأشار النائب، إلى أنه في دائرته بمركز ملوي محافظة المنيا، الأسعار مبالغ فيه ولا تنطبق مع الواقع إطلاقا، حيث حدثت طفرة بالغة في تقدير قيمة الإيجار.

وأشاد صابر عبد الحكيم أبو زيد، بدور وزارة الأوقاف والمجهود المبذول، مشددا على أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد المساجد في ملوي ومن بينها مسجد الفاروقي بملوي، ومسجد آخر في قرية تندا.

ولفت إلى أنه على الرغم من جهود الوزارة في فرش المساجد، إلا أن هناك بطء في الإجراءات لبعض المساجد.

وطالب نائب ملوي، بأهمية التنسيق بشكل أفضل بين وزارة الأوقاف والهيئة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي، في إقامة مشروعات.