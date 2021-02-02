إيمي طلعت زكريا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها وهي في غرفة بأحد المستشفيات أثناء تلقيها الرعاية الطبية، مؤكدة أنها أصبحت أفضل، موجهة الشكر لكل من ساندها بمحنتها وسأل عليها سواء من الجمهور أو زملائها.

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إيمي طلعت زكريا تكشف عن حالتها الصحية

وقالت نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، في تصريحات صحفية:" كنت في إجازة بالغردقة وفوجئت في يوم بتعب في معدتي وهبوط شديد ليتم نقلي للمستشفى وتعلق المحاليل في يدي"، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى أمس بعد تلقيها العلاج اللازم.

صورة إيمي طلعت زكريا من المستشفى

وكانت إيمي طلعت زكريا نشرت صورة لها وهي بمطار الغردقة، وبجانبها صورة أخرى ليدها ومعلق فيها التحاليل الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، معلقة عليها: "والله كنت رايحه الغردقة يومين اغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى الحمد لله على كل شئ".

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كما كتبت عليها أحد الرسائل التي تلقتها فور إعلانها السفر للغردقة والتي جاء بها:"شكلك مقضياها يا إيمي..والعة معاكي"، لترد وتقول :"الحمدلله".

الجدير بالذكر أن أخر أعمال إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "لما الزهر يلعب" مع الفنان سمير غانم وشيرين وإيمان السيد ومن تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.

فيما تستعد لتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "للسيدات فقط"، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.