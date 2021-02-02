النائب محمد سلطان يقترح منح تسهيلات فى القطارات تشجيعاً لحركة السياحة الداخلية

تقدم النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب باقتراح بشأن تقديم وزارة النقل إعفاءات أو تسهيلات للمواطنين فى الرحلات التى يتم استغلال القطارات فيها لمسافات طويلة بهدف دعم وتنشيط السياحة، وذلك مثل الأقصر وأسوان، مؤكدا أن ملف السياحة شهد معاناة كبيرة على مستوى دول العالم خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

تنشيط السياحة الداخلية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يهدف فى المقام الأول لتنشيط السياحة الداخلية، وخاصة فى فصل الشتاء، مشيدا بما تقدمه وزارة النقل من تسهيلات فى مختلفة للمواطنين منها على سبيل المثال لبعض أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الإعاقة وفقا للقانون الخاص بهم، وبعض الشرائح المختلفة، وهناك جهود قوية تبذل على الأرض لتحسين المنظومة والجميع لاحظ الفروق الجوهرية على صعيد منظومة السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة.

معاناة العاملين بالقطاع

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف السياحة على الرغم من الانفراجة الصورة التي يشهدها الملف إلا أن هناك معاناة كبيرة للقائمين والعاملين فى هذا القطاع، مما يستوجب خطة عاجلة للنهوض بالسياحة واستغلال استئناف رحلات الطيران الروسى، والافتتاحات الكبيرة المزمعة على رأسها المتحف الكبير الذى يعد حدث عالمى سيحدث طفرة كبيرة لملف السياحة المصرية، وهذه المقومات جميعها تستوجب ضرورة أن يكون هناك تضافر وتنسيق بين الوزارات المختلفة لوضع آليات جديدة للعمل من أجل تنشيط السياحة وإنعاش على الأقل حركة السياحة الداخلية.