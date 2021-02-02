وزير الاوقاف: تقديم تقرير شهري للرئيس بكل مليم يصرف من هيئة الاوقاف

تعهد وزير الاوقاف مختار جمعه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان بعقد لقاء دور مع نواب البرلمان لبحث جميع الاشكاليات التى تخص المساجد بدوائرهم بالاتفاق مع الامانة العامة لمجلس النواب.
وقال مختار جمعه انه يتم الان تدريب 100 الف امام وخطيب على مراحل ، وتم عقد العديد من البرتوكلات مع 19 جامعة مصرية لتدريب الائمة والدعاة.
كما تعهد وزر الاوقثاف بعقد لقاء مع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قضايا الوقف وادارة اصوله وذلك لان معيار التعامل شرط الواقف كنص الشارع مال الوقف مال ذا طبيعة خاصة.
وقال بالنسبة لكيف صرف امول الوقف واصول هيئة الاوقاف، إن إدارة الدولة اختلفت تمام فجميع الاجهزة الرقابية نقدم بها تقرير شهري بكل مليم يدخل الهيئة لكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس يشمل بيان المصروفات وقف شروط الواقفين.
وبالنسبة لصناديق النذور قال وزير الاوقاف استطعنا ان نضع خطة بالكاميرات المتحريكة و اللجان لمرقابة صناديق النذور.
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