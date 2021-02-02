وزير الأوقاف من البرلمان: نحتاج تشريع جديد لضبط أصول الوقف

طالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعه مجلس النواب باصدار تشريع ضبط اموال واصول الوقف ، مشيرا خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب، أنه تم تسليم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضبط شئون الوقف ، قائلا " ان المشكلة تكمن فى قانون الايجارات القديمة ، خاصة وان هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون الى 800 مليون جنيه والقيمة الايجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيه ، وبالتالى الجزء الكبير من الاصول مهدرة .
وقال وزير الاوقاف إن التعديل التشريعي يحقق شروط الواقفين: الواحد يسكن فى شقة قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع 6 جنيه فى الشهر .
وتابع وزير الاوقاف إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء تشكيل لجنة ذات صفة قضائية لفض التشابكات القائم بين هيئة الاوقاف وطلبنا من وزير العدل تشكيل دائرة مؤقته تختص بقضايا الوقف حتي نستطيع ادارة الوقف لانهاء النزاعات القائمة
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