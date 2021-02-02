نائب بالـ"الشيوخ" يطالب التوسع فى زراعة القطن للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، وضع خطة للنهوض بزراعة القطن المصرى والحد من الاستيراد، لمواكبة الجهود المبذولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، على أن يتم وضع سياسة صريحة من قبل الوزارات المعنية تهدف للتوسع فى زراعة المحصول "الذهب الأبيض"، خاصة وأن القطن المصرى معروف وله تاريخ ورصيد جيد فى مختلف الدول على مر التاريخ مما يستوجب إزالة كل العراقيل والعقبات أمام التوسع فى زراعة القطن وزيادة إنتاجيته.

تطوير صناعة الغزل

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها يستوجب فى المقابل أن يتم توفير المادة الخام، والتى تتمثل فى محصول القطن الذى يعد هو المحرك الأساسى والرئيسى للصناعة بجانب تطوير المعدات ومصانع الغزل والنسيج، متابعا:" تم رصد مبالغ وعمل خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج ولكن كيف ستعمل هذه المصانع والشركات دون أن يكون هناك قطن؟".

إعادة النهوض بالصناعة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لها تاريخ طويل فى صناعة الغزل والنسيج، وهناك جهود كبيرة بشأن إعادة النهوض بهذه الصناعة مرة أخرى، ولكن يجب أن يتم تضافر الجهود فى العمل من قبل كافة الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة لتوفير الأيدي العاملة المدربة، وتدريب العاملين بهذه المصانع والشركات على الاعتماد على أحدث الأساليب الجديدة فى الانتاج، وخاصة وأن خطة التطوير تشهد إعادة هيكلة للمعدات فى هذه المصانع، إلى جانب توفير محصول القطن بصورة تضمن عدم تعطيل العمل .