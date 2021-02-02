أمهات مصر: طلاب المدارس الحكومية مظلومين فى حصص الأونلاين

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن طلاب المدارس الحكومية بداية من رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الإعدادي لا تقدم أغلب مدارسهم حصص أون لاين لشرح المنهج.

عبير أحمد: وزارة التربية والتعليم تبذل أقصى جهدها خلال أزمة كورونا

وأضافت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر، في تصريحات صحفية:" إن أغلب المدارس الخاصة تقدم حاليا لطلابها شرح للمنهج وحصص أون لاين، حيث يذهب المعلم أو المعلمة إلي المدرسة ويدخل الفصل ويقوم بشرح الحصة للطلاب أون لاين خاصة رياض الأطفال، على عكس المدارس الحكومية لا يوجد فيها ذلك، نظرا لفرق الإمكانيات.

وأوضحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن وزارة التربية والتعليم أنشأت منصات تعليمية للطلاب وتسعي جاهدة لبذل الجهد في ظل جائحة كورونا ونحن لا ننكر ذلك، ولكن اعتماد طلاب المدارس الحكومية الفترة الماضية وحتي الآن علي الكتب الخارجية واليوتيوب والمنصات بشكل أساسي ولكن دون الحصول علي حصص أون لاين مع معلمين المدرسة، وهذا ظلم لهم.

وأشارت عبير إلي أنها طرحت هذا الموضوع على صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حيث تلقت العديد من ردود أولياء الأمور الغاضبين، لافته إلي أنها لا تهاجم ولا تنتقد ولكن تطرح الموضوع علي المسئولين لإيجاد حل لهذه الأزمة التي تؤثر علي تكافؤ الفرص بين طلاب الحكومي والخاص، والبحث عن إمكانية توفير حصص أون لاين بالمدارس الحكومية مثلما يحدث في المدارس الخاصة.