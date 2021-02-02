جمعة: توجد ممتلكات للأوقاف إيجارها 8 جنيهات وقيمتها السوقية 20 مليونا

وقال وزير الأوقاف: "نصرف على التحصيل أكثر من هذا العائد، وجزء كبير من الأصول معطل".
وطالب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعى لتحقيق غرض الواقفين، مضيفًا أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون وتم تسليمه".
وأشار إلى أن الوزارة لن تطرد أى مستأجر أو ساكن فى شقق الأوقاف، ومستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدنى القيمة الإيجارية لن يحقق غرض الواقفين".
جاء ذلك فى تعليق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مداخلات أعضاء مجلس النواب على بيانه بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.
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