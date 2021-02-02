الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.





ونص القرار على أن تستكمل الطوائف المختصة اشتراطات الحماية المدنية لـ57 كنيسة ومبنى خلال مدة أربعة أشهر، كما نص على أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت لـ24 كنيسة ومبنى شريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها، واستيفاء واستئداء حقوق الدولة لكنيستين طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن. وألزم القرار الطوائف المختصة بأن تتولى مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم وإعادة البناء المطلوب تنفيذها لأربع كنائس، على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة صدر بشأنها ترخيص بالهدم وإعادة البناء، كما تستخرج الطائف المختصة جميع التصاريح والتراخيص المتعلقة بالهدم وإعادة البناء من هذه الجهات، كما تلتزم الطائف المختصة بما سبق لمبنى واحد مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيته.

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