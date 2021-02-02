البرلمان يحيل بيان الأوقاف للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف للجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.



جدة - نرمين السيد - أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف للجان المختصة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. جاء ذلك بعدما عقب الوزير محمد مختار جمعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على ملاحظات أعضاء المجلس.

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