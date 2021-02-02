صور.. اختتام فعاليات التدريب الجوى المصرى - الفرنسى المشترك

جدة - نرمين السيد - اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات التدريب الجوى المصرى - الفرنسى المشترك، الذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية المصرية.





اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. تأتى التدريبات فى إطار تنمية العلاقات العسكرية والتعاون المشترك للقوات الجوية مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة. حضر التدريب الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار لوران ليربيت نائب رئيس العمليات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

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