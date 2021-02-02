صندوق الإسكان الاجتماعى يزف بشرى سارة للمتقدمين للإعلان العاشر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء فى التعامل مع ملفات الإعلان العاشر قبل 6 أشهر من الموعد المقرر فى كراسة الشروط.
وأشار إلى أنه تم إرسال 8292 ملفا للعملاء المتقدمين على مدينتى السادات والعاشر من رمضان، إلى شركات الاستعلام الميدانى للاستعلام عن بيانات السكن والعمل، كما تم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الائتمانية تمهيدًا لتخصيص الوحدة السكنية وإنهاء إجراءات منح التمويل والتعاقد.
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