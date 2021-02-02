النيابة الإدارية: ندعم تمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى

جدة - نرمين السيد - شهدت المستشارة الدكتورة أمانى حسن البحراوى، أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، والمستشارة داليا طه محمد قاسم أمام المحكمة التأديبية ببنى سويف، مباشرة الادعاء التأديبى أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى.





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