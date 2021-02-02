أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من الأربعاء 3 فبراير حتى الجمعة 5 فبراير تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد نحو باقى الأنحاء، كما تنخفض درجات الحرارة الى 6 درجات.





وشهدت معظم محافظات الجمهورية استقـرارًا فى الأحوال الجوية وارتفـاعًا فى درجات الحرارة ببعض القطاعات ليـسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وتسود حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من غدٍ الأربعاء إلى الجمعة 05 فبراير المقبل، تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقى الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالى:

الأربعاء 3 فبراير:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمــطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 04 فبراير:

انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمــال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

الجمعة 05 فبراير:

يشهد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.