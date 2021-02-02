- 1/3
- 2/3
- 3/3
ووجهت نائب رئيس مجلس الإدارة هدير أبو القاسم، الشكر والعرفان لجميع العاملين فى المجمع الطبى على حسن الاستقبال ودفء المشاعر، وكان برفقتها فى الزيارة هند أبو القاسم عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سحر أبو القاسم، ومحمد حمدى، وساميه الشيمى.
وعلى هامش الزيارة تم تسليم المجمع الطبى الجديد بمنطقة كيمان فارس عدد من البطاطين المقدمة من جمعية إشراقة للتنمية والتدريب ضمن حملتها السنوية "شتاء دافء"، كمساعدات عينية رمزية تماشيا مع مبادرة "حياة كريمة".
يذكر أن كيمان فارس هى بقايا مدينة شدت القديمة، والتى تعنى المستصلحة وهو اسم الفيوم القديم فى العصور الفرعونية، وتعد متحفًا مفتوحًا، حيث تضم بقايا معبدين كانا مكرسين لعبادة الإله سوبك أى التمساح، وهو الإله الذى كان يُعبد فى الفيوم إبان العصور الفرعونية، وحمامًا رومانيا، مع بعض من بقايا معبد رمسيس الثانى وجزء من سور لبقايا معبد يونانى، بالإضافة إلى المبانى الحديثة حاليا هى جامعة الفيوم والمساكن والمصالح الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إشراقة توزع بطاطين للمجمع الطبى بكيمان فارس بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.