صور.. إشراقة توزع بطاطين للمجمع الطبى بكيمان فارس بالفيوم

جدة - نرمين السيد - بدأت جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، أولى فعالياتها المجتمعية للعام الجديد 2021، بزيارة للمجمع الطبى الجديد بمنطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم، أجرتها نائب رئيس مجلس الإدارة هدير أبو القاسم، لتقديم رسالة تقدير لكافة الأطقم الطبية ودعمهم لدورهم الوطنى فى التصدى لجائحة كورونا، وإيمانا من الجمعية بأن الخدمة المجتمعية أحد أهم أضلاع التنمية المستدامة فى مصر.





ووجهت نائب رئيس مجلس الإدارة هدير أبو القاسم، الشكر والعرفان لجميع العاملين فى المجمع الطبى على حسن الاستقبال ودفء المشاعر، وكان برفقتها فى الزيارة هند أبو القاسم عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سحر أبو القاسم، ومحمد حمدى، وساميه الشيمى.

وعلى هامش الزيارة تم تسليم المجمع الطبى الجديد بمنطقة كيمان فارس عدد من البطاطين المقدمة من جمعية إشراقة للتنمية والتدريب ضمن حملتها السنوية "شتاء دافء"، كمساعدات عينية رمزية تماشيا مع مبادرة "حياة كريمة".

يذكر أن كيمان فارس هى بقايا مدينة شدت القديمة، والتى تعنى المستصلحة وهو اسم الفيوم القديم فى العصور الفرعونية، وتعد متحفًا مفتوحًا، حيث تضم بقايا معبدين كانا مكرسين لعبادة الإله سوبك أى التمساح، وهو الإله الذى كان يُعبد فى الفيوم إبان العصور الفرعونية، وحمامًا رومانيا، مع بعض من بقايا معبد رمسيس الثانى وجزء من سور لبقايا معبد يونانى، بالإضافة إلى المبانى الحديثة حاليا هى جامعة الفيوم والمساكن والمصالح الحكومية.